الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تدعو لإنشاء جمعيات تعاونية لتمكين النساء اقتصاديًا

النائبة عبلة الهوراي
النائبة عبلة الهوراي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

طالبت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية لتنفيذ مبادرة الرئيس بدعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحيث يكون هناك مظلة تدرب بشكل احترافي ومنظم وتشغل الناس وتسوق إنتاجهن.

وأشارت إلى أن هذه الجمعيات ستكون خاضعة لقانون التعاون، كما ستتولى مهمة التدريب المنظم للنساء بحيث تنشأ الجمعيات لتعليم الحرف المشهورة عن المنطقة العمل بها بحيث يتم تشغيل عدد أكبر وتوفير قروض ميسرة لهن أو توفير خامات الإنتاج كما يساعد ذلك في الحفاظ على الحرف اليدوية من الاندثار، كما سيكون ذلك بمثابة دفعة اقتصادية لهن ولأسرهن خاصة أن مصر بها عدد كبير من النساء المعيلات تحت خط الفقر.

وأضافت الهواري، في تصريحات لـ"الدستور" أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الأسرة المصرية تعد استكمالًا لنهج الرئيس في تدعيم النساء وحمايتهن وتقديم كل سبل الدعم لهن، مشيرًة إلى أن ما تشهده البلاد في الوقت الحالي من اهتمام بقضايا النساء يمثل العصر الذهبي للمرأة المصرية .

 وتستهدف المبادرة التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.


 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه  بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع  معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية، أثناء اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

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