الرئيس يتابع تحقيقات حادثة جنوح «إيفرجرين» ومستجدات المفاوضات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



وتناول الاجتماع تناول متابعة "مشروعات تطوير قناة السويس، وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجرين".



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الفريق أسامة ربيع استعرض كل تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة لنتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الإنقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.