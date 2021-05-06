شعبة الأدوات الصحية تدعو منتسبيها للتسجيل في منصة «أسواق مصر»

أشادت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، بجهود المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، لتوقيعه مذكرة تفاهم لتشغيل منصة أسواق مصر كمنصة للتجارة الإلكترونية الوطنية للمصانع والشركات والتجار "B2B, B2C .B2B2C".



وقال فوزي عبدالجليل، إن منصة أسواق مصر تدعم التجار أعضاء غرفة القاهرة التجارية، وخطوة هامة نحو تفعيل التحول الرقمي، للتماشي مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، فضلا عن تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين خاصة فى ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي والتي أسرعت من تطبيقها تداعيات جائحة كورونا.



ودعا فوزي عبدالجليل، منتسبي الشعبة بالتسجيل في المنصة والاعتماد على الرقمنة في كافة المعاملات، بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 بشأن التحول للاقتصاد الرقمي وتقليل الكاش.

وأكد عبدالجليل، أن التحول الرقمي له فوائد عدة على التجار وكافة المتعاملين، حيث إن التعامل بواسطة الرقمنة توفر الجهد دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبيرة من النقود، فضلا عن التسويق الإلكترونى للمنتجات والتي أصبح لها جمهورها في كافة الأنشطة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وإبراهيم سرحان، ممثلا عن المنصة.



وقال المهندس إبراهيم العربي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم التجار أعضاء الغرفة والاهتمام بتفعيل تجربة التحول الرقمي لمنتسبي الغرف التجارية؛ تماشياً مع إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين فى دعم التحول الرقمى خاصة فى ظل إتجاه الدولة إلى تطوير الأداء الإقتصادى.

وأضاف العربي أن تطوير وتشغيل مواقع التجارة الإلكترونية تعتبر خطوة هامة فى طريق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة فى الدولة ومساندة قوية لمنتسبي الغرف التجارية في إتخاذ الطرق الحديثة لتسويق منتجاتهم والترويج لها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي وبما يحقق المشاركة الفعالة في التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي وبما يتناسب مع رؤية مصر 2030.