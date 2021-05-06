«الاختيار 2»: هجوم التكفيرين على كمين البرث في الحلقة 24

ينتظر جمهور (الاختيار 2) اليوم، عرض الحلقة 24 من المسلسل الرمضاني الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

تفاصيل الحلقة 24 الاختيار 2

تشهد الحلقة 24 من (الاختيار 2) اشتعال الأحداث بعد تولي اللواء مراد مسؤولية جهاز الأمن الوطني وهجوم التكفيرين على كمين البرث وظهور المقدم أحمد منسي في مزج رائع من المخرج بيتر ميمي بين مشاهد الجزئين الأول والثاني، وشهدت حلقة الأمس من المسلسل العديد من الأحداث منها زيارة أحمد مكى لصديق والده عم عادل (أحمد حلاوة) بعد إصابته في تفجير كنيسة العباسية، ثم ينتقل بيتر ميمي لمشهد حرب الجماعات الإرهابية في ليبيا وخروجه عن السيطرة وحالة الفوضى والخلاف التي تدب بينهم.

تتوالى أحداث الحلقة بالقبض على أحد الشباب المتورطين في محاولة اغتيال المفتي، ثم يتوصل رجال الأمن الوطني لباقي المتورطين وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى سيناء، ليبرز المخرج بيتر ميمي مخطط الإرهابيين خيرت السبكي وحنفي جمال لقتل المقدم أحمد منسي ورفاقه، كما يظهر سعد الجنوبي "إسلام حافظ" وقد انضم للمجموعة التي اتجهت لمربع البرث وانتهت الحلقة بظهور أحمد المنسي أمير كرارة في استرجاع لمشاهد الجزء الأول الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي.

مواعيد عرض الحلقة 24 الاختيار 2

يعرض "الاختيار 2"، للنجمين أحمد مكى، وكريم عبد العزيز، عبر شاشة قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض المسلسل أيضا على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء وتعاد الحلقة الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء من اليوم التالي.

أبطال مسلسل الاختيار2

يشارك في بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى و إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، سلوى عثمان، طارق صبرى، عمر الشناوي، كما يشهد المسلسل ظهور خاص للراحل هادي الجيار وعدد من الفنانين الشباب وعدد من الضيوف الشرف ، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.