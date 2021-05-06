ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".



تحريات رجال مباحث السيارات

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف إثنان منهم على السيارتين، واتهموهما بالسرقة.

بإخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح معاون المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص" وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولى المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالي- سلاح أبيض "سنجة")، وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهتهما أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها في ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.