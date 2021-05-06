الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعلان نتيجة تصفيات مسابقة الأزهري الصغير بالإسكندرية

المنطقة الأزهرية
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، نتيجة تصفيات مسابقة الأزهري الصغير، تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي.
 

وفاز في المسابقة روميساء مصطفى نايف من معهد محرم النموذجي، وديما أيمن محمد من معهد براعم طيبة، ومحمد النقراشي ماهر من معهد الراشدين، وسيتم تصعيد الأطفال الثلاثة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأقيمت تصفيات المسابقة بالتعاون بين إدارة شئون القرآن الكريم، وإدارة رياض الأطفال، حيث تم اختبار الأطفال المشاركين في المسابقة في جزئي تبارك وعم، وحفظ عشرة أحاديث نبوية.

الأزهر الإسكندرية الازهرية الازهري الصغير مسابقة تصفيات

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