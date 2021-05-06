محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على غلق المحلات واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءًا مع حظر إقامة المؤتمرات والاحتفالات والفعاليات بدءًا من اليوم لمدة أسبوعين ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف إلى السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري" مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة ازمة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محمد بشير رئيس حي غرب ، وأيمن محروس رئيس حي شرق ، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز وأسيوط ونوابهم بمبنى مجمع المصالح بمدينة أسيوط على هامش جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة.



وأكد محافظ أسيوط على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذاً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية الذي تضمن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء والذي يتضمن أيضا التأكيد على غلق كامل للحدائق العامة والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وحظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية فضلا عن إقامة صلاة العيد بنفس المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الإحترازية مع حظر اصطحاب الأطفال على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المخالفات لغير الملتزمين والمخالفين لتلك القرارات دون تهاون أو تقاعس مناشدًا المواطنين وأصحاب تلك المحال بالإستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع