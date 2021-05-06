حبس متهمين بالاتجار في الأدوية مجهولة المصدر بالسلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين بترويج وبيع أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات، عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزتهما (كمية من الأقراص الدوائية لعقاقير مختلفة وجميعها محظور بيعها وتداولها ومجهولة المصدر وبدون فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .