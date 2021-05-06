بـ18 مليون جنيه.. «تضامن النواب» توافق على موازنة «القومي لذوي الإعاقة»

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للسنة المالية 2021-2022.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021- 2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، وكذلك لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، وبلغت جملة موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2021-2022، مبلغ 18 مليونًا و127 ألفًا، مقابل 16 مليونًا في العام المالي السابق.



- المجلس أبرز الأليات الوطنية لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعد إحدى الآليات الوطنية لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وأكدت نصوص الدستور على مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلى التزام الدولة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم.



وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، قد وافقت لى على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2021-2022.

وأوضح النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ 191 مليونًا و451 ألفًا، بزيادة قدرها 105 ملايين، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعترافًا بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.

- دعم مشروع تنمية الأسرة المصرية

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية، وقال «القصبي»: إن اللجنة في انتظار دراسة الجدوى لتحديد رقم الإلحاق، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في دعم المرأة المصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة: "حافظ على مكتسبات المرأة وأعطانا المزيد من المكتسبات".