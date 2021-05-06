الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد العمل بمنظوطة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة

جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم، المركز التكنولوجي لحي غرب مدينة أسيوط بمجمع المصالح لمتابعة سير العمل بمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي بدأ العمل بها تجريبيًا في عدد من المدن والأحياء على مستوى الجمهورية في أول مايو الجاري.


يأتي ذلك في اطار حرص الدولة علي ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.


وقال إن حي غرب هو أحد الأحياء التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة على أن يتم تعميم التجربة بدءًا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعه تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص.


رافقة خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب ونواب رئيس الحي.


وتفقد محافظ أسيوط انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي واستمع إلى شرح من مدير المركز عن سير الاجراءات بداية من تقديم المواطن للطلب ثم تحويله إلى الجامعة وحتى استلامة للرخصة في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا موجهًا بتعليق لوحات ارشادية ولافتات بالإجراءات والأوراق المطلوبة مع الالتزام بمواعيد تسليم الرخص مؤكدًا على ضرورة التسهيل والتيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المراكز التكنولوجية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها من انتشار فيروس كورونا.


كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم في المنظومة البنائية الجديدة مؤكدا لهم أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.


وأشار المحافظ إلى إنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية للعمل علي المنظومة الجديدة والربط مع الجامعة في نفس الوقت مكلفًا رئيس الحي بالمتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمركز التكنولوجي والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.


وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التابعة لحي شرق ومركز أسيوط وهنأ العاملين بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
 

جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
جولة محافظ اسيوط
مجلس الوزراء جامعة المواطنين محافظ محافظ أسيوط مجلس النواب على مستوى الجمهورية القيادة السياسية تراخيص اللواء عصام سعد لوحات إرشادية ارتداء الكمامات

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