الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مأساة «طفل الفيوم».. مولود بـ4 أصابع ويعاني من عجز في النخاع الشوكي (فيديو)

مأساة طفل الفيوم
مأساة طفل الفيوم

يعاني «مصطفى» ابن مركز طامية في محافظة الفيوم من إعاقة في يده اليمنى واليسرى، حيث وُلد بـ4 أصابع.

«مصطفى أصغر أولادي.. لدي بنت وولد، واتفاجئنا منذ ولادته بإعاقته، منذ 5 سنوات، ابني عنده فشل في النخاع الشوكي، وانسداد في مجرى البول»، بهذه الكلمات روى محمد رجب، ولي أمر الطفل مصطفى خلال حديثه لـ«الدستور» تفاصيل حالة ابنه.

وأضاف والد «مصطفى» أن ابنه البالغ من العمر خمس سنوات يعيش في مأساة حقيقية، قائلا «طرقنا كل أبواب الأطباء، لكن دون جدوى فنحن غير قادرين على تكلفة علاجه، وذهبنا للمستشفى العام وقمنا بعمل تقرير بحالته وتبين أن ابني يعاني من فشل في النخاع مع غياب أصبع الإبهام بكلتا اليدين، وبحاجة الصفائح دموية بصفة مستمرة».

وأشار إلى أن ابنه بحاجة كل ١٠ أيام إلى 4 أكياس صفائح وكيس دم أحمر، قائلا «نحن بحاجة لعمل كارنيه للخدمات المتكاملة لتسهيل نقل الدم له، والظروف المادية لا تسمح حيث أنني أعمل عامل باليومية على باب الله، وأناشد المسؤولين بنظرة عطف لأبني وتبنيهم لحالته وعمل اللازم له».

طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل الفيوم
طفل بالفيوم 4 أصابع عجز النخاع الشوكي

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