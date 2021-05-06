الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تقيم ليلتها الحادية عشرة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

فعاليات الحديقة الثقافية
فعاليات الحديقة الثقافية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة الحادية عشرة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة "قال الراوى"، حيث غنى الزناتى بعض أغانى التراث الشعبى الصعيدى والمربعات بمصاحبة الربابة والدف فى حالة فنية بديعة تفاعل معها الجمهور، وهى فقرة تعمق الإحساس بالتراث وتربط الإنسان بهويته وانتمائه، وتظهر التنوع الثقافى المنتشر فى كل ربوع الوطن.

أقيمت ندوة بعنوان "عالم ما بعد كورونا" وتمت مناقشة كتاب "كورونا.. المؤامرة والنبوءة" للكاتب الصحفى عبدالسلام فاروق الذى أدار الندوة، والدكتور محمود نبيل محمود الذى استعرض بعض ما جاء بالكتاب وناقشه الكاتب الصحفى ياسر عبيدو والصحفى محمد شلبى، حيث تطرقوا إلى الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن الجائحة، وأهمية التحول الرقمى فى هذه الظروف وخلق اﻷسواق الإلكترونية، وأيضا تاريخ اﻷوبئة ومدى تأثيرها على الإنسان، والمجهول فى هذا التاريخ وناقشوا فكرة المؤامرة والحروب البيولوجية وتداخل الجمهور فى الحلقة النقاشية بتفاعل كبير.

تلى ذلك عقد اﻷمسية الشعرية الغنائية والتى شارك فيها الشعراء جاد زكى، مصطفى عبدالباقى، عبدالباسط الغرابلى، درويش السيد، شاعر البادية سيد بوديهم الرمحى، شرقاوى حافظ، أشرف البنا بمصاحبة الفنان على إسماعيل وأدارها الشاعر مدحت العيسوى.

كما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة العاشرة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وتضمن برنامج الليلة العاشرة فقرة "قال الراوى" واستضافت الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت الذى أنشد مجموعة من قصائده بمصاحبه شاعر الهلالية عز الدين نصر الدين وفرقته، والفنان عهدى شاكر بالغناء والعزف على العود حيث امتزج الشعر بالتراث الشعبى للربابة وغناء المربعات من ناحية والموسيقى العربية والعود من ناحية أخرى لإحداث حالة فنية متنوعة ومبهرة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية الحديقة الثقافية بالسيدة زينب فعاليات ثقافية وفنية اخبار ثقافية

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