مقترح برلماني بتوفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيًا

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، باقتراح برغبة وذلك بخصوص توفير خدمات الشهر العقاري للمصريين بالخارج إلكترونيًا.

وأوضحت "شيماء حلاوة" أنه وفقًا لما قد ورد بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيان وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فقد وصل عدد المصريين المقيمين بخارج الإقليم المصري لما يقرب من 15 مليون مصري.

وتابعت: تلك الشريحة العريضة من أبناء الوطن يواجهون العديد من المشكلات والمعوقات التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتعاملات الشهر العقاري.

وأردفت: حيث إنه في ظل الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد "covid-19" على مستوى العالم، فإننا رأينا أن يتم تحويل الإجراءات والخدمات التقليدية "اليدوية" التي تتم بالسفارات والقنصليات المصرية حول العالم إلى أخرى إلكترونية فيما يتعلق بخدمات الشهر العقاري.

وأكملت عضو مجلس النواب: بدلًا من أن يقوم المصري المقيم بالخارج من أجل تحرير توكيل بالذهاب إلى السفارة أو القنصلية لإنهاء إجراءاته، ومن ثم انتظار الانتهاء منه والتصديق عليه، ومن ثم استلامه فيما بعد فإنه من الممكن أن تتم كل تلك الإجراءات بشكل إلكتروني كما هو الحال بالتعاملات التي تتم بالشهر العقاري في الوقت الحالي بالإقليم المصري، وبالطبع تطبيق ذلك النظام تلقائيًا على مختلف الأشكال من الخدمات والتعاملات الأخرى للشهر العقاري.

وبررت عضو مجلس النواب طلبها بأنه يهدف إلى تخفيف الضغط على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، والحفاظ على عدم وجود تجمعات بين المصريين بالخارج حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير الجهد والوقت المبذول في إنهاء تلك الإجراءات سواء من موظفي السفارات أو القنصليات أو من المصريين المقيمين بالخارج.