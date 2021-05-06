السعودية تسجل 1090 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1.090 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 423.406 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 982 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 406 آلاف و589 حالات.

كما سجلت السعودية 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.032 حالات منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 9.785 حالة، من بينها 1.333 حالة حرجة.

تحذير سعودى

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودي، إن "الأيام المقبلة مهمة جدًا، ويجب أن نكون حذرين بها ونتقيد بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن جميع من هم فوق الـ75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق، مؤكدًا أن اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، مناشدة الجميع بأهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما شددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

لقاحات آمنة

كانت الصحة السعودية، أكدت في بيانٍ سابق، عبر موقعها الرسمي، أن "اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته"، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة بالمملكة، كما تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفاعلية والمأمونية العالية.

وشددت وزارة الصحة السعودية، في بيانها، على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما أكدت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة في الارتفاع، فيما حثت الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية.