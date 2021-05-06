«اللي مالوش كبير»: توتر العلاقة بين الخديوي وقدرية في الحلقة 24

تشهد الحلقة 24 من المسلسل الرمضاني (اللي مالوش كبير) لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أحداث مختلفة بعد زواج الخديوى وغزل خلال الحلقة الماضية، كما تشهد حلقة الليلة توترًا كبيرًا في العلاقة بين قدرية (دينا فؤاد) وبين طليقها الخديوى الذي يقوم بدوره أحمد العوضي.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل اللي ملوش كبير

وتكشف الحلقة 24 من (اللي مالوش كبير) عن خناقة كبيرة بين الخديوي وطليقته قدرية بعد أن وجد رفعت الذهبي داخل شقة طليقته، فيهدده بالقتل وهو ما ستكشف عنه حلقة اليوم وهل سيقوم بقتله بالفعل.

انتهت الحلقة 23 بوجود رفعت الذهبي في شقة قدرية (طليقة الخديوى) وعندما يذهب الخديوى هناك ليري اولاده تنشب بينهما مشادة كلامية حادة ويستفسر الخديوى منه عن سبب وجوده في شقة اولاده فترد طليقه الخديوي قدرية “دينا فؤاد” بدلا منه لتكشف عن زواجها من رفعت الذهبي.

وشهدت حلقة، أمس، من مسلسل اللي ملوش كبير للنجمة ياسمين عبد العزيز تذكر عابد تيمور “خالد الصاوي” لمشهد مقابلة غزل والخديوى قلتلها أثناء تواجده بفيلته بمنطقة العين السخنة فيما يقوم عابد تيمور بمساومة نادين "دنيا عبد العزيز" بأن يكتب لها 20 مليون جنيه مقابل أن تتنازل عن طلب الزواج الرسمى لكنها ترفض وتطلب منه إعلان الزواج رسميا وبعد ضغط كبير منها يوافق على إعلان الزواج بشكل رسمي.



مواعيد عرض مسلسل “اللي ملوش كبير”

يعرض مسلسل "اللى مالوش كبير" يوميا خلال شهر رمضان فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

أبطال مسلسل اللي ملوش كبير

و"اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.