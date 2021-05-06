رئيس الحكومة التونسية يؤكد دعم الشريك الإيطالي لضمان مناخ استثمار مستقر

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي دعمه للشريك الإيطالي بتوفير كل الآليات والترتيبات لضمان مناخ استثمار مستقر معددا الشراكات التقليدية بين البلدين في القطاع الطاقي ونجاحاتها منذ عقود.



جاء ذلك خلال استقبال المشيشي اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا والمدير العام لشركة "سنام" الإيطالية الرائدة في القطاع الطاقي والغاز الطبيعي ماركوس الفيرا بحضور وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي بالنيابة محمد بوسعيد.



وقال المشيشي "إن مثل هذه الاستثمارات الهامة في مجال الهيدروجين الأخضر ستمكن بلادنا من تحقيق الاكتفاء الطاقي".



ومن جانبه، اعتبر السفير الايطالي أن تونس شريك استراتيجي في المجال الطاقي بالفضاء الأورومتوسطي.. مشددا على رغبة بلاده في توسيع استثماراتها في تونس.

كشف الدكتور رياض دعفوس عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا عن أن المستشفيات التونسية بلغت طاقتها القصوى في استقبال المصابين.



وبحسب تصريحات لـ دعفوس نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية، أكد أن اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في تونس قد اقترحت إقرار حجر شامل خلال أيام عيد الفطر القادم.

وعن جدوى الحجر قال: "إقرار الحجر الصحي الشامل خلال أيام العيد سيمكن من تقليص التنقل بين المدن وبالتالي كسر حلقة العدوى".



وأكد عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا أن حالات العدوى بالفيروس تُسجل بشكل كبير داخل العائلات، منتقدا تبادل التحية عن طريق التقبيل.



وقال: "الوضع الوبائي في البلاد صعب جدا، حيث بلغت المستشفيات طاقتها القصوى في استقبال المصابين بكورونا".



يشار إلى أن المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، كانت قد كشفت منذ أسبوع عن أن نسبة الوفيات المسجلة داخل المنازل جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 12%.



وشددت بن علية على أن جميع مؤشرات الوضع الوبائي بتونس فاقت درجة "الإنذار المرتفع جدا" بما فيها نسبة الحالات الإيجابية المكتشفة البالغة حاليا 28% إلى جانب ارتفاع نسبة إيواء المرضى الجدد بأقسام الإنعاش وارتفاع نسبة الوفايات والإصابات المكتشفة.