الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: تسجيل بيانات 3724 مواطناً لتلقي لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تسجيل بيانات 3724 مواطناً - منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم - من خلال الأماكن التى تم توفيرها بالمدارس ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، لافتاً الى بدء تلقي المواطنين اللقاح ضمن مبادرة محافظة الفيوم للتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل للتطعيم بلقاح "كورونا" طبقاً لبرتوكول وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم تسجيل بيانات 3724 مواطناً ـ حتى اليوم ـ بواقع 2130 من خلال مراكز الشباب والبالغ عددها 64 مركزاً، وتسجيل 1594 مواطناً من خلال المدارس والبالغ عددها 66 مدرسة، لافتاً إلى تلقي عدد 170 مواطناً من المسجلين بالمبادرة للقاح بمركز شباب سنورس، مشيراً إلى أنه جاري التطعيم بلقاح كورونا اليوم بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، للمواطنين المسجلين ضمن مبادرة المحافظة.

وفي السياق، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى تطعيم 190 عامل من عمال مجلس مدينة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم بتطعيم جميع عمال النظافة الذين يقومون برفع المخلفات الصلبة طبقاً لبروتكولات وزارة الصحة والسكان، لافتاً الى البدء بعمال مجلس مدينة الفيوم، ثم باقي المراكز، وكذا تطعيم موظفي الإدارات المحلية من الفئات المستهدفة التي تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور، والعاملين بالمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.

وأكد محافظ الفيوم حرصة على متابعة أعمال تطعيم المواطنين وعمال النظافة أولاً بأول، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الألكتروني، بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم.

كما أكد محافظ الفيوم، أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للاجراءات التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن اللقاح المستخدم في التطعيم للوقاية من فيروس كورونا آمن تماماً، مشدداً على تكثيف التوعية من خلال الجهات المعنية بأهمية تلقى اللقاح حفاظاً على سلامة المواطنين.

تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
تلقي لقاح كورونا بالفيوم
محافظ الفيوم تسجيل 3724 مواطنا وتلقي حريق

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