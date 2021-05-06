الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

موعد فتح حركة الطيران الدولى فى السعودية.. اعرف التفاصيل

موعد فتح حركة الطيران
موعد فتح حركة الطيران الدولى في السعودية

تصدر موعد فتح الطيران الدولي في السعودية، عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير منهم في معرفة التفاصيل لافتتاح حركة الطيران، نظرًا للأعمال التي تربطهم بأعمال داخل المملكة، أو يرغبون في زيارة المملكة لأداء فريضة الحج والعمرة.

موعد فتح حركة الطيران الدولى في السعودية

من خلال التقارير التي خرجت خلال الفترة الماضية، فإن موعد فتح حركة الطيران من المقرر أن تتم يوم  17 مايو المقبل، حيث تزداد عمليات البحث يوميا بشكل كثيف حول موعد فتح الطيران السعودي، عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من الأسئلة الأكثر اهتمامًا من جانب المواطنين خلال هذه الفترة، لأن المملكة قامت بإغلاق حركة الطيران لعدد كبير من الدول تزيد على الـ22 دولة، ومنع دخول رعايا إلى أرضها حفاظًا على المواطنين، وذلك من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد.

شروط فتح حركة الطيران الدولي السعودي المصري 


حددت المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط والضوابط، باعتبارها نوعا من أنواع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي ينبغي على المواطنين تنفيذها، من أجل مواجهة الوباء والقضاء عليه ولعل أهمها: إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل" داخل أراضي المملكة.

 

وتحتوي الشروط التي اتخذتها المملكة أيضا، ومن ضمن الإجراءات الاحترازية، على التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني "تطمن"، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.

موعد فتح حركة الطيران الدولى في السعودية


يذكر أن مصر تمر بالموجة الثالثة من أزمة كورونا المستجدة، حيث ارتفعت عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، وقامت بعض الدول بحظر تجوال كامل بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالوباء الذي اجتاح العالم أوائل 2020.

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