طقس الغد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.. والقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الجمعة، نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، ليلا معتدلا على كافة الأنحاء.



ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

الإسكندرية 31 19

وادى النطرون 35 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 37 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 40 23

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 37 21

المنصورة 36 21

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 39 26

نخل 37 25

نويبع 40 26

طابا 37 26

كاترين 31 18

الطور 38 25

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 41 27

الفيوم 38 23

بنى سويف 38 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 39 25

أبورماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



العظمى الصغرى

مكة 40 27

المدينة 41 26

الرياض 36 25

المنامة 36 28

أبوظبى 35 27

الدوحة 37 27

الكويت 40 24

دمشق 32 13

بيروت 25 20

عمان 29 14

القدس 25 14

غزة 27 17

بغداد 34 30

مسقط 34 30

صنعاء 23 14

الخرطوم 39 30

طرابلس 23 17

تونس 24 14

الجزائر 22 16

الرباط 25 13



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 25 14

إسلام أباد 31 20

نيودلهى 36 25

جاكرتا 32 26

بكين 26 15

كوالالمبور 33 25

طوكيو 24 15

أثينا 26 16

روما 21 12

باريس 15 07

مدريد 26 12

برلين 08 04

لندن 13 06

مونتريال 16 07

موسكو 15 09

نيويورك 17 08

واشنطن 17 07

نواكشوط 29 19

أديس أبابا 21 12