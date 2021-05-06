الأكاديمية العربية تستضيف اجتماع فريق الخبراء العرب لمواجهة الجرائم الإلكترونية

اجتمعت اللجنة المعنية بإنشاء فريق الخبراء العرب لمواجهة الجرائم الإلكترونية، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية في يناير الماضي.

شارك في الاجتماع الخبراء والمتخصصين في مجال التحول الرقمي، والجرائم الإلكترونية والمنظمات والمؤسسات العربية اعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وممثلين عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

ترأس الاجتماع الوزير مفوض محمد محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، حيث أكد أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الامين العام تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ( منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل عربية ) لزيادة فعالية العمل العربي المشترك .

واضاف "خير" أن هذه الاجتماعات تهدف إلي متابعة قرارات الدورة50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك و منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك والآلية المقترحة لهذا التعاون، ورؤية مؤسات العمل العربي المشترك ومقترحاتها فيما تم طرحه من موضوعات ومقترحات.



واستعرض العقيد دكتور نايف المطلق من المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، تصور تكوين فريق الخبراء العرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعني

وقال "نايف" أصبح من الضروري اليوم تشكيل فرق عمل متخصصة من الخبراء للتعامل مع القضايا الناشئة، ويعد أهم تلك القضايا الأمنية جرائم تقنية المعلومات باعتبارها من الجرائم المتزايدة نظرا للمتغيرات والمستجدات العالمية، كما بات متطلب إعداد تصور خاص بإنشاء فريق الخبراء العرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة تلك الجرائم أمرا مهما.

وقال: «يتضمن التصور عرضا للمنطلقات التي نشأ منها التصور،و يستند إلى مظلة متكاملة من الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات والتوصيات الصادرة من المجالس الرسمية المعنية بدعم مقومات العمل الأمني العربي المشترك ، ومن أهمها

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010 م، الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات المعتمدة بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم ( 828 ) ، التوصية ( سادا ) الصادرة عن المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية ، المعتمدة بقرار المجلس الموقر رقم ( 793 ) والتي نصت على : " الموافقة على تشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس مهام الأمانة الفنية للفريق ، والطلب إلى الأمانة العامة التنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية».