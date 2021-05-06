بوتين: اللقاحات الروسية تشبه بندقية كلاشينكوف في بساطتها وموثوقيتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا هي الأكثر أمانا حتى الآن وهي بسيطة في الاستخدام، وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف.



وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، الخميس - أنه باتت كل لقاحاتنا معروفة، واليوم ظهر لقاح (سبوتنيك لايت)، تعتمد عقاقيرنا على التكنولوجيات والمنصات التي تم استخدامها على مدى عقود، وهي أيضا حديثة جدًا، واليوم تعتبر من دون أدنى شك الأكثر موثوقية والأكثر أمانًا.



وتابع: "كما قال أحد الخبراء الأوروبيين إن اللقاحات الروسية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشينكوف الآلية.. نعم، لم نكن نحن من قال ذلك، بل أحد الخبراء الأوروبيين، فاللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل البندقية".



ونوه الرئيس بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن، التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى.



وأعرب بوتين عن استعداد موسكو لتأييد مقترح برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، كي يتسنى استخدامها في جميع أنحاء العالم.



وقال بوتين إن الأفكار التي تتداول في أوروبا برفع حماية الملكية الفكرية تمامًا عن لقاحات فيروس "كورونا" جديرة بالاهتمام.



وشدد على أنها تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في حالات الطوارئ، مضيفا أن بلاده تدعم هذا التوجه، وذلك لأن الظروف الحالية يجب أن نفكر ليس في كيفية جني أقصى ربح، ولكن في ضمان سلامة الناس.



وأوضح بوتين أنه لا يمكن ضمان السلامة إلا إذا تم استخدام اللقاحات في الغالبية الساحقة من دول العالم.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال: "إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لكورونا".

وعلى صعيد أخر تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 7639 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7975 إصابة أمس الأربعاء و7770 إصابة الثلاثاء)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 سبتمبر الماضي.