الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بن سلمان» يوجه بصرف 100 مليون ريال لدعم الجمعيات الخيرية والمتعسرين

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، بهدف دعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، بمبلغ إجمالي قدره 87 مليون ريال يصرف خلال أيام.

فيما خُصص الجزء الثاني من المبلغ لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا الدعم تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان" ليغطي دعم الجمعيات الخيرية في 8 فئات وهي: (الجمعيات الخيرية النسائية، الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة، الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون، الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية، الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن)، حيث ستتلقى كل جمعية دعمًا ماليًّا ودعمًا للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة.

بينما يشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة، وألا يكونوا متورطين في قضايا جنائية.

وتتمثل حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية من خلال عدة مراحل بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول مباشرة إلى المستفيدين الأكثر احتياجاً، ومنها دراسة وتقييم برامج الجمعيات ومدى المنفعة المتحققة للمستفيدين، سواء عبر الدعم المباشر المتمثل في المساعدات المالية وتوفير الأجهزة والعلاج، أو من خلال البرامج ذات الطابع المستدام مثل الدورات التدريبية والتأهيلية للأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات لتمكينهم من دخول سوق العمل وإيجاد مصادر دخل.

وكالة الأنباء السعودية
وكالة الأنباء السعودية
بن سلمان ولي العهد السعودي 100 مليون ريال الجمعيات الخيرية سجين ا معسر ا

الأكثر قراءة

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

اندلاع حريق هائل بموقف أحمد حلمي (صور)

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟