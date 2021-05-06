الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: فرض حالة الإغلاق بولاية كيرالا حتى 16 مايو

الهند الإغلاق
الهند الإغلاق

أعلن فيجايان بينارآيي، رئيس وزراء ولاية (كيرالا) الهندية، فرض حالة الإغلاق الكامل بالولاية بدءًا من 8 وحتى 16 مايو الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالولاية التي تقع بجنوب الهند.


وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولاية كانت قد سجلت أمس 41 ألفًا و953 إصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن 58 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس، بينما وصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس لأكثر من 375 ألف حالة، مما يجعلها في المرتبة الثالثة على مستوى الولايات الهندية.


يُذكر أن الهند تعاني من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات المتأثرة بفيروس كورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 412 ألفًا و262 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتخطى الإجمالي حاجز الـ21 مليون إصابة، كما تم تسجيل 3 آلاف و980 وفاة خلال الفترة ذاتها لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 230 ألفًا و168 حالة وفاة.


قرارات الحكومة الهندية


وأمام هول مأساة فيروس كورونا، لم يبق أمام السلطات الهندية سوى الاستعانة بالجيش، إذ فتحت مستشفيات عسكرية أبوابها في محاولة للسيطرة على أكبر أزمة إنسانية تشهدها البلاد.
وهي خطوة تأتي بعد تزايد ما بات يسمى في الهند بطوابير الأكسجين، مئات من الناس يقفون بالساعات للحصول على أسطوانة أكسجين، قد تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من الفيروس، في وقت لا تزال فيه غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى.
 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفًا و452 حالة، وسجَّلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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