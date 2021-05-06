الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«إلحاد المتقين».. رواية هيثم نبيل الأولى عن دار الهالة

إلحاد المتقين
إلحاد المتقين

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع رواية "إلحاد المتقين"، للروائي والكاتب الصحفي هيثم نبيل.

يقول هيثم نبيل عن الرواية:" إلحاد المتقين هي عملي الأدبي الأول الذي استغرقت كتابته أكثر من 3 سنوات بين بداية الفكرة ثم فتورها وعودتها مرة أخرى إلى سطح عقلي إلى أن بدأت في السعي الجدي لإنهاء هذه الرواية ونشرها الي الجمهور.

ويواصل في تصريح خاص لـ"الدستور":" موضوع الرواية من المواضيع التي شغلت تفكيري منذ زمن طويل وقضيت في البحث فيها سنوات طويلة ما بين قراءات حرة وقراءات أكاديمية من خلال دراستي في كلية الآداب قسم اللغات الشرقية تخصص  الشعوب الإسلامية.

وتابع: "وكانت الرواية بما فيها هو محاولة لمناقشة قضية مهمة للغاية في التاريخ الإسلامي خاصة وفي تاريخ الأديان عموما.. فكيف نجعل الجميع يفرق بين الدين والحدث التاريخي؟ وكيف أن التربية الدينية لدينا قد تخلق من أولادنا ( ملحدين او إرهابيين ) أو كلاهما على الرغم من إيماننا المطلق بأننا نفعل الصواب !؟.

وواصل:" وكان من ضمن أهدافي في هذه الرواية أن أعرف الشباب ببعض الأحداث التاريخية والتي يسكت عنها الجميع فقد يعلمها هذا الشاب من ألف اتجاه اخر وقد تحمل العديد من الأكاذيب أو التبريرات التي قد تؤدي في النهاية بهذا الشاب إما الدخول في طريق الجماعات الإرهابية والإرهاب الفكري.. أو طريق الالحاد والكفر بالدين وبالله وهذا ما تحاول هذه الرواية ان تعبر عنه بأسلوب بسيط يمكن للشباب ان يتقبلوه بسهولة.

ومن أجواء الرواية "كي نحيط بالنهايات علينا الإحاطة بالحكاية كلها منذ البداية، البِداية التي تدخلنا عش الدبابير في تجرِبة أكثر خطورة من البقاء خارجه، ولكنه قرَّر أن يخوض هذه الرحلة مع ولده؛ عله يصل بعدها إلى شاطئ السلام النفسي الذي يريده، أو عله لا يصل أبدًا!".

هيثم نبيل إلحاد المتقين أول رواية عن كورونا دار الهالة للنشر صدر حديث ا

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