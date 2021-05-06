«مليون جنيه لأهل القرآن».. أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين ومكافآتهم المالية في التصفية النهائية المركزية للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم لعام 1442هـ / 2021م، والتي بلغت جوائزها مليون جنيه سبق صرف مبلغ 764،000 جنيه للفائزين على مستوى المديريات والتصفية الأولية المركزية، ومبلغ 236،000 جنيه للتصفية النهائية المركزية، ليكون إجمالي ما تم صرفه مليون جنيه، منها مائة ألف جنيه للخمسة الأوائل، وذلك على النحو التالي:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه وعددهم (28) متسابقًا

1.أحمد محمود أحمد حسن الفيوم ل. أصول الدين 30000 جنيه

2.أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة إمام 25000 جنيه

3.أيمن شعبان ربيع أحمد الفيوم واعظ 20000 جنيه

4.أحمد محمد محمد السلاوي الإسماعيلية إمام 15000 جنيه

5.زياد محمد مصطفى أنور الدقهلية طالب 10000 جنيه

6.محمد حسام الدين محمود عبد الله دمياط طالب 10000 جنيه

7.بلال السيد محمد محمد السنهوري البحيرة طالب 7000 جنيه

8.محمد ماهر عبد المجيد عبد العزيز السويس - 7000 جنيه

9.رزق رجب عبد الموجود بني سويف إمام 5000 جنيه

10.محمد حسني يوسف جاد جنوب سيناء طالب 5000 جنيه

11.محمد إبراهيم عبده رمضان السويس إمام 5000 جنيه

12.وفاء سامي غباري غباري الفيوم صيدلانية 4000 جنيه

13.عبد الرحمن محمود أحمد حسن الفيوم طالب 4000 جنيه

14.أشرف مصطفى أحمد حسانين الإسكندرية إمام 4000 جنيه

15.رمضان عبد الحي رمضان سليمان القاهرة طبيب 3000 جنيه

16.محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط إمام 3000 جنيه

17.حسن ناصر أحمد علي علي السويس طالب 3000 جنيه

18.يوسف عادل عباس أحمد الإسماعيلية طالب 3000 جنيه

19.أحمد تهامي محمد أحمد بني سويف طالب 3000 جنيه

20.أحمد بكر أحمد حجاجي أسوان - 3000 جنيه

21.عمر محمد حسين عبد الواحد السويس طالب 3000 جنيه

22.إيمان جمال فاروق حسن الشرقية - 3000 جنيه

23.محمد السيد علي علي إسماعيل شمال سيناء إمام 3000 جنيه

24.عبد الله معروف على يوسف سوهاج طالب 3000 جنيه

25.كريم زينهم فتحي دبور شمال سيناء إمام 3000 جنيه

26.ضحى رفاعي محمد أحمد الوادي الجديد طالبة 3000 جنيه

27.أحمد رمضان حجازي قاسم القاهرة واعظ 2000 جنيه

28.أم هاشم إسماعيل محمد علي المنيا ل. آداب 2000 جنيه

الفرع الثاني الناشئة تحت عشر سنوات:

حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه وعددهم (2) متسابق

1.أمنية أحمد عبد العظيم الجيزة 5000 جنيه

2.أحمد محمد أحمد كمال علي المنيا 3000 جنيه

الفرع الثالث: ذوو الهمم والقدرات الخاصة:

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم وعددهم (8) متسابقًا

1.أميرة أحمد عبد الوهاب محمد القليوبية 10000 جنيه

2.محمد عبد الله محمد يوسف الإسكندرية 8000 جنيه

3.أحمد محمود بخيت الإسكندرية 5000 جنيه

4.عبد الرحمن مهدى أحمد خليل المنوفية 4000 جنيه

5.محمد عبد الجليل محمد الغريب جنوب سيناء 3000 جنيه

6.إيهاب رجب صافي حسين مطروح 3000 جنيه

7.عبد الرحمن محمود أحمد عبده بورسعيد 2000 جنيه

8.محمد مهنى عبد الله مهنى القاهرة 2000 جنيه