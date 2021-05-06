بسبب شائعات حظر التجوال.. زحام شديد في أسواق الخضار

شهد سوق منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين خلال ساعات الصوم وقبل مواعيد الإغلاق، حيث أقبل العديد من المواطنين على شراء كافة مستلزماتهم من خضروات وفواكه صباح اليوم الخميس.

ويقول عربي أحد بائعي الخضروات بمنطقة إمبابة إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين منذ صباح اليوم الخميس على السوق لشراء كافة احتياجاتهم خوفا من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تطبيق مواعيد الغلق الجديدة على مدار الأسبوعين، معلقا "الناس خايفة الحاجة تخلص وتغلى ده غير اللي بيقولوا إن هيكون في حظر تجوال لحد بعد العيد".

أوضحت فوزية محمد إحدى المواطنات أن العديد من الأشخاص لديهم تخوف من عدم وجود سلع بالسوق بعد فرض مواعيد الغلق، لافتة إلى أن ما دفع المواطنين للنزول بشكل كبير هو ترويج بعد الشائعات لفرض حظر التجوال على المواطنين بعد ساعات من الإفطار.

وأضافت مروة كرم أنها حرصت على التواجد صباح اليوم الخميس، في السوق لشراء مخزون كافي قبل تطبيق مواعيد الغلق، مشيرة إلى أنها قامت بشراء مستلزمات عيد الفطر لعدم النزول مرة أخرى.

وكانت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح اليوم الخميس ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الاحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.



وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.



وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الأسبوعين حظر لأي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

وعن صلاة عيد الفطر المبارك فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم وعدم الصلاة في الساحات.

والجدير بالذكر أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة الذي قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الأيام الجارية خاصة خلال أوقات الأعياد والاحتفالات.

إقبال على الأسواق

الأقبال على الأسواق

إقبال المواطنين على الأسواق

إقبال المواطنين على الأسواق