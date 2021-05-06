«ملوك الجدعنة»: سرية يواجه سفينة على الزعامة في الحلقة 24

شهدث الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة للنجمين عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس تشابكا في الأحداث الدرامية بعد أن سلك كلا من سفينة وسرية طريقا مختلفًا.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة

وشهدت الحلقة 24 من ملوك الجدعنة الإفراج عن فاتن حرفوش “ياسمين رئيس” بعد أن تم القبض عليها لتسولها في الشارع ونجحت فاتن في استعطاف ضابط الشرطة الذي روت له حكايتها فقرر الإفراج عنها على أمل الا تعود مرة أخرى الي الشارع فوعدته بذلك وبدأت البحث عن عمل حتى التحقت بالعمل في احد الأماكن كعاملة نظافة.

من جهة أخرى، قرر سفينة نقل نجلاء شقيقتها التي تلعب دورها رانيا يوسف الي مستشفى أخرى خاصة بعد أن وجد ان هناك خطر على حياتها، كما قرر إجهاضها بعد أن حملت سفاحا بعد اغتصابها على يد رجال زاهي العتال، لكن تقرر نجلاء الاحتفاظ بالطفل، لأنه الأمل الاخير لها في الدنيا بعد موت ابنتها حبيبة على يد رجالة البلطجي عنتر.

فيما يبدأ صراع من نوع آخر على الزعامة بين سفينة وسرية حيث يطلب القائد الجديد لسفينة منه السيطرة على إحدى الشحنات التي سيتم إدخالها للبلاد ويخبره بأن سرية أيضا يرغب في السيطرة على هذه الشحنة، ويبدأ صراعا من نوع ما بين أصدقاء الأمس الذين أصبحوا أعداء اليوم.

على جانب آخر، يسيطر سرية على ممتلكات زاهي العتال وينتقل للعيش في قصره ثم يقوم بنقل جثمان والدته الي مقبرة قام ببنائها خصيصا لها داخل القصر لتظل بجانبه طول الوقت.

مواعيد عرض مسلسل ملوك الجدعنة

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة بشكل حصري على شبكة قنوات mbc مصر يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة السابعة والربع مساءً وتتم إعادته في الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في العاشرة صباحا.

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة

يشارك في بطولة ملوك الجدعنة عدد كبير من النجوم منهم عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز ووليد فواز وأحمد صفوت ومحمد التاجي والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسي.