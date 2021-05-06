الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الشباب ومحافظ الغربية يفتتحان المرحلة الأولى لنادي «city club» بطنطا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، فرع نادي "city club" بالغربية، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سيف الوزيري، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية "city club"، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، العديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية بالمحافظة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية .

و أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد المبذول وتصميم الملاعب وجودتها وتنوع الخدمات الرياضية المقدمة بالنادي، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم الأنشطة الرياضية وتوفيرها في كافة المحافظات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على النمط الواحد لمجموعة نوادي "city club" على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة رياضية اجتماعية بأسعار مخفضة وإمكانية دفع مريحة.

-  توفر فرص عمل للشباب 

وأضاف الوزير أن هذه السلسلة من النوادي ستساعد في توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة للشباب، مقدماً الشكر لمحافظ الغربية لما قدمه من تسهيلات في سبيل إنجاز هذا الصرح والذي يُعَد خطوة جديدة في سبيل تطوير الساحات الرياضية لجعلها لائقة بالمواطنين. 

ومن جانبه أكد محافظ الغربية، علي أن افتتاح المرحلة الأولى من النادي تعد بمثابة انطلاقة قوية ومشرفة ستلبي بالضرورة فور انتهائها واستكمال كافة التجهيزات، حاجة المواطنين بالمحافظة من خلال توفير متنفس اجتماعي ورياضي حيوي لساكني المحافظة يتميز بالفخامة، في مقابل تبسيط وتسهيل نظم الدفع لتلائم مستويات الدخل المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية نحو التطوير والحداثة وتوفير الخدمات بما يليق بالمواطن المصري.

- بناء وتطوير 63 محلا بسور النادي

و أوضح المحافظ أن المحافظة قامت ببناء وتطوير 63 محلا بسور النادي، ستلبي خدمات ومتطلبات رواد النادي وأعضائه وساكني المنطقة التي أصبحت واحدة من أكثر المناطق الحيوية والراقية بالمدينة.

وعقب الافتتاح، قام وزير الرياضة برفقة محافظ الغربية ومسئولي شركة استادات بجولة تفقدية داخل أروقة فرع "city club" طنطا.

ويأتي نادي "city club" طنطا كواحد من 15 فرعا في 13 محافظة من محافظات مصر ، ويقع على مساحة 15 فدان بأرض إستاد طنطا الرياضي، وشملت المرحلة الأولى افتتاح (ملعب كرة القدم الفرعي، 2 ملعب تنس ، و2 ملعب متعدد، منطقة اجتماعية ومنطقة أطفال)، وجاري العمل على افتتاح حمام سباحة، صالة مغطاة وصالة إسكواش في المراحل التالية التي تنتهي في 30 أكتوبر المقبل.

نادي city club بالغربية
نادي city club بالغربية
فرع نادي city club بالغربية
فرع نادي city club بالغربية
نادي city club بالغربية
نادي city club بالغربية
نادي city club بالغربية
نادي city club بالغربية
رياضة رئيس مجلس إدارة الشباب والرياضة الغربية الاولى نوادي دعم على مستوى الجمهورية وزير الشباب والرياضة المرحلة الاولي الرياضة الدولة المصرية أشرف صبحي محافظات مصر نائب المحافظ فرص عمل كرة القدم القيادات التنفيذية فرع نادي city club بالغربية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

الأكثر قراءة

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

اندلاع حريق هائل بموقف أحمد حلمي (صور)

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟