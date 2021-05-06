مصدر يكشف تفاصيل إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد: «انتماءات متطرفة»

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد، إن وزارة النقل في الوقت الحالي تقوم بالبحث عن كافة العناصر المتطرفة داخل هيئة السكة الحديد وإقالتهم من الهيئة لضمان عدم وجود أي أعمال من شأنها نزع أمان وسلامة الهيئة خاصة وأن هيئة السكة الحديد تتعامل مع عدد ضخم من جمهور الركاب بصورة يومية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك الكثير من الأحاديث حول الانتماءات المتطرفة لنائب رئيس الهيئة المهندس سامي عبد الفتاح الذي تم إقالته من منصب نائب رئيس الهيئة لشؤون الصيانة اليوم، ولذلك تم إصدار قرار بإقالته وتعيين بديل له، لافتين إلي أن هناك العديد من الأسماء في الوقت الحالي على مكتب وزير النقل لبحثها وبحث سلوكها لتطهير الهيئة من كافة العناصر المتطرفة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك مجموعة تغيرات في الهيئة خلال الفترة المقبلة وسيتم التعامل مع عدد من العاملين في الهيئة والذين لديهم انتماءات متطرفة ويطهر بعضهم من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.