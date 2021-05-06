الوحدة المحلية لمدينة أسوان تفض سوق الخميس

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدعم من قوات مديرية الأمن، سوق الخميس، بعد شكاوى بعض المواطنين من الشروع بإقامته بإحدى الشوارع الجانبية لمقره الدائم بجوار الصالة المغطاة، وهو الذى يتوازى مع فض باقى الأسواق الأسبوعية في باقى المراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وعقد اجتماعا تنسيقيا بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان من أجل بحث آلية تطبيق التعليمات والقرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا.



وشدد نائبى المحافظ بتشكيل فرق عمل متحركة فى كل حى وقرية لتكثيف المرور الميدانى والتنسيق مع قوات الأمن لفض أى تجمعات أو أسواق دائمة ومنع أقامة أى مناسبات إجتماعية كالأفراح والعزاء وغيرها بالإضافة إلى المصادرة الفورية لأى فراشات أو سرادقات يتم رصدها مع تحرير محاضر الإغلاق والتشميع للمحلات المخالفة لمواعيد الحظر الساعة التاسعة مساء ، علاوة على عمل نقاط أمنية ثابتة على مداخل الأسواق للتشديد على المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، مع قيام غرف العمليات بالوحدات المحلية لتلقى أى شكاوى وبلاغات من المواطنين عن أى تجمعات أو مخالفات للاستجابة السريعة لها والتعامل الفورى معها.



كما كلف نائبى المحافظ مسئولى المحليات بإعداد تقرير عن الموقف اليومى وعرضها على المحافظ شخصياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم فرق التجول فى أى مركز أو مدينة ، بالإضافة إلى قيام مسئولى المرور بعدم التهاون في توقيع الغرامات الفورية والمخالفات لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات في وسائل المواصلات ، مع ضرورة قيام دور العبادة بنشر رسالة موحدة عقب كل صلاة لتوعية وتحذير المواطنين من وازع دينى للحد من التجمعات وعدم إقامة الواجبات العائلية أو النزول من المنزل بدون ضرورة.

اجتماع نواب محافظ أسوان

اجتماع نواب محافظ أسوان