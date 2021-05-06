محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات وغيرها وتبدأ اعتبارًا من مساء اليوم ولمدة أسبوعين حتى 21 مايو الجاري، مؤكدا على متابعة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حزم ، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتضمنت قرارات رئاسة مجلس الوزراء غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، وإجازة عيد الفطر من الأربعاء المقبل حتى الأحد 16 مايو.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية السبع وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ، حيث شدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة " خلال أيام العيد " لرفع الإشغالات من الطرق والميادين لتسهيل الحركة المرورية ، وكذا التعامل الفوري مع أية تعديات في المهد قبل تفاقمها ، مشددا على ضرورة التواجد بالأماكن الحيوية لمتابعة مستوى الخدمة بها ، وتذليل أية عقبات تعوق حصول المواطنين على الخدمات ، خاصة الخدمات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.