الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة

اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة  لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات وغيرها وتبدأ اعتبارًا من مساء اليوم ولمدة أسبوعين حتى 21 مايو الجاري، مؤكدا على متابعة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حزم ، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتضمنت قرارات رئاسة مجلس الوزراء غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، وإجازة عيد الفطر من الأربعاء المقبل حتى الأحد 16 مايو.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية السبع وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ، حيث شدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة  " خلال أيام العيد " لرفع الإشغالات من الطرق والميادين لتسهيل الحركة المرورية ، وكذا التعامل الفوري مع أية تعديات في المهد قبل تفاقمها ، مشددا على ضرورة التواجد بالأماكن الحيوية لمتابعة مستوى الخدمة بها ، وتذليل أية عقبات تعوق حصول المواطنين على الخدمات ، خاصة الخدمات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

بني سويف محافظة عيد الفطر الدكتور محمد هاني غنيم غلق المحال التجارية

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

أكبر دراسة واقعية حتى الآن: لقاح «فايزر- بايونتيك» يحمي بنسبة 95% من كورونا

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

بيان عاجل من «الخارجية» بشأن المشاورات بين مصر وتركيا

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

اندلاع حريق هائل بموقف أحمد حلمي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟