الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

لست راقصة والصدفة ساقتني للتعارف.. اعترافات نبيلة عبيد عن صلتها برجال مبارك

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

"فوجئت باتصالين من المخرج يحيى العلمي، رئيس قطاع الإنتاج والمخرجة إنعام محمد علي مخرجة مسلسل أم كلثوم قالا لي إنه تم اختياري لأداء شخصية كوكب الشرق على الفور سألت عن الزميلات المرشحات قبلي، فقيل لي إنه مجرد ترشيح، وبالفعل أحضرت لي المخرجة مجموعة شرائط للست وبدأنا جلسات العمل وهنا كانت الطامة الكبرى".

كان ذلك حديث الفنانة نبيلة عبيد عن أزمتها مع مسلسل أم كلثوم وذلك في حوارها لجريدة "الجمهورية" عام 1997.

وقالت نبيلة عبيد إنه بمجرد نشر الخبر في الصحافة، فوجئت بأبواب الجحيم تفتح عليها، قيل إنها خطفت الدور: "اتصلت بالزميلة نجلاء فتحي فقالت لي إنها اعتذرت عن الدور لأن الشخصية بعيدة عنها، اتصلت أيضا بزميلة أخرى قالت لي إنها مشغولة بفيلمين ومسلسل فقررت السفر لإراحة أعصابي، بعيدًا عن المهاترات وحتى يتسنى للقائمين على إنتاج المسلسل حرية الاختيار".

واعترفت نبيلة أنها لم توقع على عقد المسلسل، وظل في درج مكتبها: “لكن حالة قرف جعلتني لا أطيق حتى النظر إليه”.

وتابعت أن مديحة يسري كانت إحدى المرشحات للدور، وكان بإمكانها أن تؤدي الدور بعبقرية، لأن القضية هي من يستطيع تجسيد هذا الإحساس الصادق العظيم، إلا أن المخرجة إنعام محمد علي كان لها رؤيتها الخاصة بعيدًا عن كل ذلك.

وحول ما يتردد بأنها لعبت دورها في الراقصة والسياسي مع رموز النظام السابق قالت: "لست راقصة في الحقيقة، بل فنانة قدمت العديد من الأعمال التي تمثل علامات للسينما المصرية وعلاقتي برموز النظام السابق كعلاقتي بصاحب "السوبر ماركت" فليس له عندي مليم وليس لي عليه شئ، إلا المعروف وإذا حدث احتكاك بيني وبين أحد منهم فهو بمجرد الصدفة والشهرة هي من ساقتني للتعارف".

وهل معنى ذلك أنه لا دخل لرموز النظام السابق في طلاقك من أسامة الباز؟ أجابت: "هذه شائعة المقصود بها البروباجندا على حسابي واستغلالا لظروف الثورة أصبح البعض يروج أقوالاً لا تمت للواقع بصلة، فهناك من يدعى أنه كان يرى مبارك يفعل كذا ويقول كذا وهذا لم يحدث والقائل يقصد الشهرة والبلبلة وهو يعلم أنه لن يخرج من يكذبه، لأن هناك أمور أهم مثل المحاكمات للنظام السابق والانتخابات الرئاسية".

نبيلة عبيد حسني مبارك الراقصة والسياسي أسامة الباز راقصة

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