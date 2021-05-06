الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من يومين......................«ومن اللعب ما قتل» .. دفن جثة طفل غرق في مياه النيل بحلوان

غرق طفل
غرق طفل

https://www.albawabhnews.com/4335123

 

«ومن اللهو ما قتل».. هذا هو حال طفل ساقه شيطانه إلى اللعب واللهو بجوار كورنيش النيل بمنطقة ركن فاروق حتى قاده حظه إلى رؤية شباب يسبحون فقرر أن يلحق بهم هربًا من حرارة الجو وتسليه وقت فراغه، حتى لقي مصرعه غرقًا.

 

البداية، عندما تعرض طفل يبلغ من العمر 14 عاما للغرق في مياه النيل بمنطقة ركن فاروق بمدينة حلوان.

 

وتلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان إشارة من شرطة المسطحات المائية يفيد وفاة طفل يدعي عمر فتحي كمال، 14 سنة، غرقًا في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان من اصدقائه الذين أكدوا أنه أثناء لهو الطفل بالقرب من النيل سقط في المياه وتعرض للغرق، ولم يتمكنوا من إنقاذه، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

 

حرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة  لذويها.

 

وقالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس لـ "الدستور"، إن حوادث الغرق بالنسبة للشباب أو الأطفال هو تصرف سيئ ناتج عن سوء تربية من الأسرة، قادتهم إلى التفكير في قضاء وقتهم في تصرف وعمل غير لائق يقودهم إلى الموت المحقق.

 

وأضافت أنه حتى عندما يقرروا اللعب واللهو والسباحة يستخدمون أماكن غير مخصصة لذلك مثل مياه النيل وغيرها، وبالتالي فاللوم كله يقع على عاتق الأسرة، لأن نسبة كبيرة من الآسر تنازلت عن تربية الأبناء وتركتهم إلى الشارع الذي بدأ يؤثر عليهم في عادات خاطئة تكاد أن تنهي حياتهم.

 

وتابعت: "بالتالي أن الطفل بمجرد ولادته يتلقى إشارات توجهه، تكون تلك الإشارات من الأسرة المتضمنة الأم والأب، وتأتي من بعدهم المدارس في تنمية عقل الطفل ومساعدته في البعد عن التصرفات الخاطئة وتحسن مستوى إدراكه العقلي وتحفيزه وتعليمه خطوات التفكير الصحيح والسليم لينشأ طفل سوي قادر على التكييف مع الحياة".

 

وأكدت أن عجلة الإعلام دورها رئيسي في تربية الطفل وتنشأته بطريقة اجتماعية سوية، فلابد من البعد عن مشاهد الدراما العنيفة والبلطجة التي تدفع الطفل للتصرف مثل الأبطال الخارقين في البلطجة، ولابد من وجود برامج توعية تستهدف تعليم الطفل هوايات جديدة تشغل عن التفكير السلبي، فنحن بحاجة إلى ميثاق شرف بين الأب والأم في تربية الأبناء والاهتمام بهم لتكوين أسرة كريمة قوامة في المجتمع".

 

 

ومن اللهو ما قتل ركن فاروق كورنيش النيل رئيس مباحث حلوان عمر فتحي كما

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