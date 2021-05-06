الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال تفقده طريق البستان حتى دمياط الجديدة

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير «الدولي الساحلي» وإنشاء محور جديد جنوب الضبعة

وزير النقل
وزير النقل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الخميس، المسافة من كوبري البستان حتى مدخل مدينة دمياط الجديدة بطول 9 كم، والتي تتم رفع كفاءة الطريق فيها بعرض 13,5 متر بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه و طبان مرصوف بكل اتجاه ، بتكلفة 108 ملايين جنيه، و بلغت نسبة التنفيذ 74% ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه في 30/6/2021.

 - خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي

وأشار إلى أنه يجري حالياً تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، ليتم رفع كفاءة الطريق  بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات و3 حارات، وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط ،وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد، ودمياط الجديدة، وجمصة، ومطوبس، بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة.

 

- إنشاء محور جنوب الضبعة بطول 42 كم بتكلفة مليار جنيه


وقال وزير النقل والمواصلات، أنه جاري العمل في رفع كفاءة عدد 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتي السلوم بطول 140كم بتكلفة 700 مليون  جنيه بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم بتكلفة مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من الديبة حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وبتكلفة 108 مليون جنيه ، وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم بتكلفة 200 مليون جنيه وتطوير القطاع من كوبري 27 حتي سيدي كرير بطول 35 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه.

 

وزير النقل كامل الوزير دمياط دمياط الجديدة البستان

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