الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الكويت يجري مباحثات رسمية مع نظيره التونسي

مباحثات كويتية تونسية
مباحثات كويتية تونسية

أجرى وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الكويتية في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، تناولت المباحثات الرسمية بين الجانبين، الأواصر التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي الوثيق القائم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة، في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما بحث الوزيران أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له، إلى العاصمة تونس اليوم الخميس.

رسالة خطية

وفي وقتٍ سابق، بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطیة إلى الرئيس التونسي قیس سعید، تتعلق بالعلاقات الأخویة المتینة والوطیدة التي تربط بین البلدین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما یخدم المصالح المشتركة للبلدین وشعبیھما الشقیقین.

وقام بتسلیم الرسالة وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في إطار الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا والوفد المرافق له إلى العاصمة تونس، يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". 

من جانبه، أشار رئيس الجمهورية التونسية، إلى ما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ مشتركة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وما يحدوهما من إرادة ثابتة على مواصلة الاضطلاع بدورهما في تذليل الصعوبات التي تشهدها المنطقة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار ونماء.

ونقل الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، دعوة موجّهة من أمير دولة الكويت إلى رئيس تونس لزيارة الكويت، ورحب الرئيس قيس سعيد، بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة. 

وأعرب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت عن تطلّع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية مع تونس، وحرصها على التسريع باستئناف انعقاد آليات التعاون المشترك ومزيد ترسيخ سُنّة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات كويتية تونسية 1
مباحثات كويتية تونسية 1
مباحثات كويتية تونسية
مباحثات كويتية تونسية

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية
وزير خارجية الكويت مباحثات رسمية تونس عثمان الجرندي

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حملات أمنية على المحلات والمقاهى لتنفيذ قرارات الحكومة بالغلق 9 مساء

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

صرف رجل الأعمال أشرف السعد لانقضاء المدة فى الأحكام الصادرة ضده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟

فلسطين تبحث مع مدير «الصحة العالمية» تطورات الوضع الوبائى