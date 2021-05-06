بوتين يؤيد رفع روسيا براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكورونا

بوتين يؤيد رفع روسيا براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكوفيد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن دعمه فكرة إلغاء براءات الاختراع للقاحات كوفيد، وحض حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة للقاحات الروسية.

وقال بوتين في اجتماع متلفز: "نسمع من أوروبا فكرة، تستحق في رأيي الالتفات إليها، وهي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 برمتها"، مضيفا أن "روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن تأييده الكامل رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا.

يأتي هذا فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استعداده لبحث فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.

وكانت قد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد- 19".

وقالت فون دير لاين، في رسالة نشرتها عبر "تويتر": "التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.. لقد تجاوزنا للتو مستوى إعطاء 150 مليون جرعة لقاح.. ربع الأوروبيين تناولوا جرعتهم الأولى".

وأضافت فون دير لاين: "ستكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو".

وبعد بداية بطيئة لحملة التطعيم، سارع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة التلقيح مع زيادة إمدادات اللقاح في المنطقة التي تضم 27 دولة، في الأسابيع الأخيرة.

وحاليا تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي: اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، ولقاحا شركتى "موديرنا" و"جونسون أند جونسون" الأمريكيتين.

وقدمت المفوضية الأوروبية، الإثنين، مقترحا يتيح للسياح الذين تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدخول دول الاتحاد، على أن ينظر الأعضاء في هذا المشروع الأربعاء.

وحسب المقترح، فإن القرار يشمل السياح الذين أتموا عملية التطعيم بلقاحات أقرها الاتحاد قبل 14 يوما على الأقل من موعد وصولهم إلى دول التكتل، وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد صرحت قبل أسبوع بأن السياح الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات ضد الفيروس سيستطيعون مجددًا دخول الدول الأوروبية، ويستعد الاتحاد لإطلاق شهادات صحية أوروبية تعتمد انطلاقا من أواخر يونيو القادم.