المفوضية الأوروبية تعلن فريق الاتحاد الأوروبى المشارك فى أول تحد دولى للأمن السيبرانى

أعلن نائب رئيس المفوضية الاوروبية والمسئول عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن، مارجريتيس شيناس، اليوم، فريق الاتحاد الأوروبي الذي سيشارك في أول تحدٍ دولي للأمن السيبراني على الإطلاق، وذلك خلال زيارته الأولى للوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA).



وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الخميس، أن اللاعبين الشباب البالغ عددهم 36، الذين سيكونون جزءًا من "فريق الاتحاد الأوروبي"، تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا وينتمون إلى 17 دولة أوروبية مختلفة.



وتنظم الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني ENISA هذا التحدي الدولي الأول للأمن السيبراني مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وستواجه الفرق حول العالم مجموعة من التحديات، مثل تطبيقات الويب وعمليات الأنظمة والتشفير والهندسة العكسية وتحديات الأجهزة والطب الشرعي وألعاب الهروب. ومنذ عام 2015، قامت الوكالة أيضًا بتنسيق مسابقة تحدي الأمن السيبراني الأوروبي European Cyber Security Challenge ، وهي مسابقة سنوية تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة مهنة في هذا المجال من الأمن السيبراني، مع تعزيز مهاراتهم.



في هذا السياق قال مارجريتيس شيناس: “لقد تم وضع الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني ENISA في قلب استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن، لأن الأمن السيبراني لا يزال يمثل أولوية بسبب التحديات المستمرة التي نواجهها في هذا المجال. فتعليم ومهارات الأمن السيبراني تقوم بإعدادنا لمواجهة تحديات الأمن لدينا”.



وأضاف “أود أن أهنئ الشباب المختار الذين سيمثلون الاتحاد الأوروبي في أول تحد دولي للأمن السيبراني وأتمنى لهم حظًا سعيدًا في المسابقة. هذه المسابقة الجديدة للأمن السيبراني هي جزء من أفعالنا لصالح قوة عاملة مؤهلة في هذا المجال في أوروبا”.



من جانبه، قال المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للأمن السيبراني، يوهان ليباسار: “سيساعد تحدي الأمن السيبراني الدولي الدول الأعضاء على تدريب شبابها ، مع تعزيز تبادل الخبرات على نطاق عالمي".



وخلال زيارته، التقى نائب رئيس المفوضية شيناس مع موظفي الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني ENISA وناقش كيفية مساهمة الوكالة في أمن الاتحاد الأوروبي والأولويات الأمنية الأوروبية، وكذلك في تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني وتشريعات أمن الشبكات والمعلومات NIS.