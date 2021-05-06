القليوبية: 6 وفيات و66 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق بيانات مديرية الصحة، بجانب 16 حالة من خارج المحافظة.

وبجسب بيان مديرية الصحة فإن مركز بنها سجل أعلي نسبة إصابة بالفيروس بـ24 حالة ثم مركز طوخ بـ13 حالة ثم كفر شكر بـ8 حالات ثم الخانكة بـ6 حالات ثم غرب وشرق شبرا بـ4 حالات لكل منهما ثم قليوب بـ3 حالات وقها وشبين القناطر بحالتين لكل منهما، بينما حققت العبور والقناطر صفر إصابة.

كما سجلت المحافظة 6 حالات وفيات إثر مضاعفات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بـ5 مستشفيات حيث سجلت مستشفي عزل مرضي كورونا بقها حالتي وفاة، بينما سجلت كل من حميات طوخ وناصر العام بشبرا وحميات بنها وقليوب التخصص حالة وفاة لكل منهم فيما لم سجلت 8 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا علي مستوي المحافظة صفر وفيات.

وتبين أن المتوفين هم سيدتين و4 رجال وبلغت أعمارهم ما بين 42 عاما وحتى 95 عاما من مراكز طوخ وشبين القناطر وقليوب وشرق شبرا وبنها وقليوب.

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا حيث شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا علي لقاح كورونا بالقليوبية بلغ منذ فتح باب التطعيم حتي الآن 5304 مواطنا تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة ففي مستشفي كفرشكر المركزي تلقي 2112 مواطنا التطعيم بينما تلقي لقاح كورونا 1759 مواطنا بمركز طب الاسرة بسنديون فيما تلقي 1733 مواطنا اللقاح بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن 62 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بكفرشكر المركزي اليوم بينما تلقاه 105 بمركز طب الاسرة بسنديون بقليوب و 82 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة بإجمالي 249 مواطنا.