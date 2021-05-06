الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 31 سفينة وتفريغ 5400 طن حديد في موانئ بورسعيد

السفينة
السفينة

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "GOLDEN ARROW" من  توجو، ويبلغ طولها 109  أمتار بغاطس 7.2 متر وذلك لتفريغ 5400 طن حديد بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن  حاويات وخروج 4 سفن،  ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة  حاويات وخروج سفينة  ومتواجد علي الأرصفة  سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .


و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

المنطقة الاقتصادية ميناء غرب بورسعيد

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