الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 50.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

البرازيل: إعطاء 50.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس إعطاء ما إجماليه 50.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ1.05 مليون جرعة في اليوم الواحد. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 15 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بـ9ر14 مليون إصابة، والوفيات 414 ألفا و399 ومر عام وعشرة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية كورونا كوفيد اللقاحات البرازيل

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