اندلاع حريق هائل بموقف أحمد حلمي (صور)

اندلع منذ قليل حريق هائل بموقف أحمد حلمي، ولم يعرف إذا ما وقعت إصابات بشرية أو حالات وفاة.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية في الوقت الحالي السيطرة على الحريق وإخماده.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المكان، لعدم انتقال الحريق أو إصابة أحد من المواطنين لحين إخماد الحريق والسيطرة عليه.

والتهمت النيران عددًا من الأكشاك والمحال الواقعة بنطاق موقف أحمد حلمي.

- أبرز أسباب الحرائق

وكانت الحماية المدنية قد وضحت في رسائل توعوية أبرز أسباب اندلاع الحرائق والتي كان منها التالي:

1.ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيًا بوجود الحرارة.

2.السهو: كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلًا.

3.الحوادث: كحوادث السيارات أو الطائرات.

4.التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

5.حدوث شرر أو ارتفاع غير عادٍ فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6.اللامبالاة والإهمال: كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7.الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين.

8.وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.

10.الجهل: كسوء استعمال النار.

كما يوجد أسباب أخرى لا يد للإنسان فيها وذلك كالصواعق والزلازل وارتفاع حرارة الجو

- الوقاية من الحريق

تتم الوقاية بمنع نشوب الحريق وإزالة أسبابه وتحديد وحصر امتداده، ولمنع نشوب الحرائق يجب إزالة أسبابها، كمنع التدخين فى الأماكن المحظورة، ووضع أوعية للرماد، واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى واستخدام أجهزة قطع التيار الكهربائى والالتزام بالتعليمات الأمنية بالمكان.

حريق بموقف أحمد حلمي

حريق بموقف أحمد حلمي

حريق بموقف أحمد حلمي

حريق بموقف أحمد حلمي

حريق بموقف أحمد حلمي