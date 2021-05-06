محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور ٣٠ يونيو.

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، سير أعمال التطوير الجارية بشارع الشاحنات بحى الضواحى وأعمال تطوير مدخل محور 30 يونيو الجنوبى، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى وإدارة مرور بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال التطوير وجهاز التعمير.

واستعرض المحافظ آخر تطورات الأعمال الجارية بمدخل 30 يونيو وشارع الشاحنات والتى قاربت على الانتهاء، في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية ، مشيدا بمعدلات تنفيذ الأعمال والتى تأتى على درجة كبيرة من الكفاءة نظرا لكونها تقع فى مدخل بورسعيد وواجهة المحافظة أمام زائريها .

وأكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والازدحام، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، قامت المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على أعلى مستوى، ويبدأ مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتى شارع 23 ديسمبر والربط على محور 30 يونيو بطول حوالي 4 كم وعرض 1 حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار ، لافتا أن الشارع سيكون فى اتجاهين ، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق .



كما تفقد محافظ بورسعيد الأعمال الإنشائية النهائية بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد وذلك استعدادا لتشغيل المنفذ بكامل قواه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية ، رافقه خلالها إدارة المرور و امن الموانىء وأمن المحور والجمارك والاستاذ احمد زغلف رئيس حى الجنوب .



وتابع محافظ بورسعيد كافة الأعمال التى يشهدها المنفذ الجديد والأعمال الإنشائية ، مشددا على الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ، لافتا أن المنفذ تم تشغيله بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من كافة الأعمال ، مؤكدا أن المنفذ يتم تصميمه على أعلى مستوى ليتناسب مع الواجهة الحضارية والجمالية المحافظة ، ويحقق أعلى معدلات الأمان والنظام .



وأكد محافظ بورسعيد ان نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة ، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد ، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل ، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو .