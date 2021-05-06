الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد صرف المعاشات شهر مايو لعام 2021

موعد صرف معاشات شهر مايو لعام 2021

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف المعاشات شهر مايو لعام 2021، من الموضوعات الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت عبر موقع “جوجل” وذلك من قبل العاملين والموظفين في القطاع الحكومي، وفي نهاية أخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم من عام 2021 يستعد المواطنين لحلول عيد الفطر المبارك بشراء كافة الأغراض استعداداً لدخول العيد بفرحة وبهجة.

موعد صرف معاشات مايو 2021

وتستعد البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية لبدء صرف معاشات شهر مايو لعام 2021 للعاملين والموظفين في القطاع الحكومي، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، خوفاً على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار عدوى وباء كورونا ما بين الناس والأسر المصرية، حيث عاود فيروس كورونا المستجد من جديد وأصبح أشد خطورة وشراسة عن السابق وتبحث كافة الدول عن أفضل الطرق للحفاظ على مواطنيها.

ومع بداية صرف المعاشات شهر مايو 2021، يبحث المواطنين على الإنترنت عبر موقع جوجل عن أسهل الطرق لقبض المعاش، لذلك يكشف لكم “ الدستور ” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها  العاملين والموظفين في القطاع الحكومي والتي تشمل موعد صرف المعاشات شهر مايو لعام 2021.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

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انتظام صرف معاشات مايو عبر ماكينات الصراف الآلي و«فوري»

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البريد.. صرف معاشات مايو ابتداءً من اليوم بماكينات الصراف الآلي

موعد صرف المعاشات شهر مايو لعام 2021

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف المعاشات شهر مايو لعام 2021 وعن طريقة استلام المعاش، حيث بدأ صرف المعاشات في بداية شهر مايو الموافق يوم السبت 1-5-2021، وأضافت أنه تم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك المصرية ومكاتب البريد حتى يتمكن الموظف من استلام المعاش الخاص به.

ويستطيع المواطن المصري استلام المعاش الخاص به لشهر مايو لعام 2021 من خلال ماكينات الصرف الآلي الموجودة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجب على المواطن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية حفاظاً على صحة المواطن وصحة أسرته من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وأن لا يتسبب في الازدحام والتكدس في الشوارع.

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