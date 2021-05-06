الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 72811 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، اليوم الخميس، عن تقديم 72 ألفا و811 جرعة من لقاح كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ 10 ملايين و907 آلاف و264 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 110.28 جرعة لكل 100 شخص، موضحة أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد- 19، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.


لقاح كورونا


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس، عن تقديم 55.290 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أمس، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 10.834.453 جرعة، بمعدل توزيع 109.55 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

إنتاج اللقاح في الإمارات


وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد- 19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، خلال حفل أقيم سابقًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي الصحة الإماراتية كورونا لقاح كورونا

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