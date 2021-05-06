وزير التعليم يعتمد جدول امتحان الثانوية العامة للبعثة التعليمية في السودان





اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، إن الامتحانات تبدأ السبت 2021-5-29 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021-6-8، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري الذي أصدرته لمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، أنه بالنسبة لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.