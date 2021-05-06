الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عن آخر كتبه «الشيطان وتجديد الفكر الديني»

نبيل عمر: تأثرت كثيرًا بـ«دفاع عن القرآن ضد منتقديه» لعبد الرحمن بدوي

الكاتب الصحفي نبيل
الكاتب الصحفي نبيل عمر

في آخر كتبه "الشيطان وتجديد الفكر الديني" يتصدى الكاتب الصحفي "نبيل عمر" كأحد مثقفي عصره لقضية تجديد الفكر لا الخطاب الديني، حيث يرى أن تجديد الخطاب لا يكفي، ببساطة لأنه مجرد تحسين للألفاظ وإنما يجب تغيير طريقة التفكير التي نتعامل بها مع الدين ورجاله.

وقسم "عمر" كتابه إلى خمسة فصول تحدث فيهم عن العديد من المسائل والقضايا الدينية الشائكة منها على سبيل المثال الخطأ الذي يقع فيه الكثيرين بين "ثوابت" الدين التي لا يمكن مناقشاتها، وبين "مفاهيمه" التي يجب أن نعمل عقلنا فيها.

وصرح نبيل عمر لجريدة "الدستور": "لم أدخل في فكرة التجديد إلا بعد مناقشة اثنين من الملحدين: شخص أجنبي وشخص مصري، وكلاهما يحمل الدكتوراة، الأول في الماركسية والثاني في الهندسة، وبالتالي أخذ الحوار عمومية وشمولية أكثر، فأنت حين تناقش ملحدا تدرك أنه لا يعرف القرآن ولا يؤمن به، فلا يجوز أن أستدل عند مناقشته بآيات من القرآن، لا يفهمها ولا يستوعبها ولا يقتنع بها، إنما يجب علي أن أستخدم أدواته هو كي أصنع اللغة والأرضية المشتركة للفهم".

وأضاف: "كتاب (دفاع عن القرآن ضد منتقديه) للدكتور عبد الرحمن بدوي من أكثر الكتب التي أثرت في، خصوصا أنني قرأته مبكرا جدا قبل كتابي بأكثر من عشرين عاما، فعبد الرحمن بدوي عندما كان يرد على كل المستشرقين لم يرد بالطريقة الساذجة، بل اتبع منهجا علميا حاولت أن أمده على استقامته في مناقشة كل قضايا كتابي، وبالتالي حدث التأثر".

يذكر أن نبيل عمر كاتب صحفي بجريدة "الأهرام"، صدر له 3 كتب سابقة، هي "ذئب المخابرات الأسمر.. الباب السري لجمال عبد الناصر، والسلطة على فراش الحب، ووصف مصر بالجريمة: ماذ حدث في قاع المجتمع خلال ربع قرن"، بالإضافة إلى رواية زوجات أبي.

نبيل عمر الشيطان وتجديد الفكر الديني دفاع عن القرآن ضد منتقديه عبد الرحمن بدوي تجديد الفكر الديني

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