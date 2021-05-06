البدء في التوسع لتقديم تطعيمات كورونا لأهالى السويس

تكثيف تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أعطى وكيل وزارة الصحة في السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، إشارة البدء في التوسع في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن ، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

الحصول على موافقة مرضى الغسيل الكلوي قبل تطعيمهم

وبدأت صحة السويس تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام وذلك بحضور الدكتورة سارة محسن مديرة المكتب الفنى، بعدما قام فريق عمل المستشفى بالحصول على الموافقة المستنيرة للمرضى، وفقاً للبروتوكول المتبع للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

رافق مدير صحة السويس ، مدير مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله سعد وعدداً من قيادات المستشفى.

تفعيل الإجراءات الخاصة

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، قد عقد أمس، بقاعة الاجتماعات، بديوان عام محافظة السويس، اجتماعا بالمسؤولين المعنيين لمناقشة عدد من القضايا، أهمهما تطعيمات فيروس كورونا.



وأكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي دعم العناية المركزة بمستشفى الحميات ومستشفى السويس العام بالتجهيزات والأجهزة الطبية والفرق الطبية للتعامل السريع مع أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

تفاصيل الاجتماع



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس الذي عقده بديوان عام المحافظة اليوم بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام لبحث تفعيل الاجراءات الخاصة بتطعيمات فيروس كورونا وتذليل اي معوقات تقابل التنفيذ وكيفية التغلب عليها بهدف الوصول إلى حصول أكبر عدد من المواطنين على التطعيمات لمواجهة الفيروس على جميع الأحياء بالسويس.

توجيهات المحافظ لمدير الصحة



أكد المحافظ علي مدير عام مديرية الصحة على دفع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالمحافظة مع ضمان تطعيمات وجرعات آمنة للمواطنين وبشكل منظم وعلى أوسع نطاق ليشمل جميع الفئات السكانية بالمحافظة.

قاعدة بيانات وجدول زمني



كما كلف صقر مديرية الصحة بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة لعمل قاعدة بيانات وحصر أعداد المواطنين وتنظيم جدول زمني لتلقي التطعيمات بشكل منظم وآمن وكذلك حصر لعدد المرضي المترددين علي المستشفي وعدد حالات الاشباه والحالات المتعافية للوقوف علي الوضع الصحي بالمحافظة.