بـ 60 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد سير العمل بالمكتبة الإقليمية

أجرى جولة مفاجئة لإدارة المرور

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا، والتي تتكون من 5 طوابق بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه تحت إشراف كامل من مديرية الإسكان بقنا، و رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه يجرى تنفيذ المبنى الرئيسي من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، موجها بالانتهاء من الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة للبدء في أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى.

- تقديم خدمات ثقافية وعلمية للشباب



وأشار المحافظ إلى أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي من خلال رفع الوعى الثقافى لديهم ، حيث ستضم " مكتبة رقمية ، نادى لتكنولوجيا المعلومات ، برامج تدريبية للكوادر الفنية ، قاعات حاسب آلي ".

- جولة مفاجئة لإدارة مرور قنا

وكان قد اجرى محافظ قنا ، اليوم الخميس، جولة مفاجئة لإدارة مرور قنا لتفقد انتظام سير العمل بالإدارة ، وتقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة للمواطنين والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ، و رافقه العميد احمد صقر، مدير إدارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية.

- المحافظ يؤكد على تفعيل شعار احترام المواطن

وخلال الجولة أكد المحافظ اهتمام محافظة قنا ومديرية الأمن بتحديث وتطوير الوحدات المرورية على مستوى المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات المرورية للتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تفعيل شعار احترام المواطن، وإعلاء قيمته، وتوفير كافة الخدمات له بصورة لائقة داخل المصالح الخدمية، ووجه المحافظ مسؤولي الوحدة المرورية بضرورة التسهيل والتيسير على المواطنين خلال حصولهم على الخدمات المرورية، والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة وحسن المعاملة للمواطنين.

تفقد "الداودي" أقسام إدارة مروى قنا من أقسام استخراج تراخيص القيادة والمركبات ووحدات التأمين وإجراءات إصدار شهادات البيانات، واستمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين المتواجدين بالوحدة، ووجه المسؤولين بالتعامل معها ووضع أفضل الطرق لتفادي أي مشاكل متواجدة، مؤكدا علي حرص محافظة قنا علي تطوير وتحديث الخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لحصولهم على كافة الخدمات المرورية، والتى تشمل استخراج وتجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات المرورية، فضلا عن خدمات نقل قيد المركبات واستخراج شهادات البيانات للمركبات المختلفة .