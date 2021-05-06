روسيا تسجّل رسميًا لقاح «سبوتنيك لايت» ذا الجرعة الواحدة المضاد لكورونا

روسيا تسجّل رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة المضاد لكوفيد

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها سجّلت رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة المضاد لكوفيد خلافا للقاحها التقليدي "سبوتنيك في" الذي يؤخذ في جرعتين.

ووفق بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي يمول تطوير اللقاح، فإن فاعلية "سبوتنيك لايت" تصل إلى 79,4% مقابل 91,6% ل"سبوتنيك في".

وسجلت روسيا، اليوم الخميس، 7639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2114 في العاصمة موسكو، ليرتفع مجمل الإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و855128 حالة.



وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 351 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 112246.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.