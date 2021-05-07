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منوعات

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

بورصة الدواجن الرئيسية
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق، يحظى على اهتمام كبير من قِبل جميع الأسر المصرية، وذلك في إطار أيام شهر رمضان المبارك، والاستعدادات الكبيرة لعيد الفطر هذا العام، واتجاه عدد كبير بتربية الدواجن أو شرائها والتخزين.

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر

سجلت سعر بورصة الدواجن العمومية في الأسواق المحلية، حالات استقرار، وذلك بالرغم من وجود ارتفاع منذ أول أيام شهر رمضان الكريم، وصل إلى نحو 7%، بسبب إقبال المواطنين بجميع محافظات الجمهورية على شراء الدواجن بمختلف أنواعها ومشتقاتها أيضا مثل البانيه والأوراك.

وتقدم جريدة “الدستور” تفاصيل أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية في محافظة القاهرة أو بالأسواق المصرية.

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وصلت أسعار الكيلو جرام من الفراخ البيضاء، في المزرعة لسعر تراوح ما بين 25 و26 جنيهًا مصرياً، على أن تصل إلى المستهلك بثمن يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا مصرياً.

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وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 35 جنيهًا من أرض المزرعة، على أن تصل للمستهلك بثمن يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.


سعر كرتونة البيض والكتاكيت

وصل ثمن كرتونة البيض في المزرعة إلى حوالي 32 جنيهًا، على أن تصل للمستهلك بثمن 36 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتاكيت بالمزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن العمومية في السوق المصرية

- وصلت أسعار الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك إلى نحو 40 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى نحو 42 جنيهًا مصريا.

- وبلغ سعر كبد الدجاج إلى نحو 47 جنيهًا.

- ووصلت أسعار كيلو البانيه نحو 85 جنيهًا مصريا.

- أما سعر كيلو البط بلغ نحو 53 جنيهًا.

-ووصل ثمن الكيلو جرام من الفراخ البيضاء ما بين ثلاثون إلى 32 جنيهًا مصرياً.

- ووصلت أسعار الكيلو جرام من الشيش إلى حوالي 75جنيها.

- بلغت أسعار الدبابيس إلى حوالي 47 جنيها في الأسواق.

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